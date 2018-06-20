В Сумах уравняли государственный и бандеровский флаги

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Депутаты Сумского городского совета поддержали инициативу вывешивать на административных зданиях красно-черный флаг ОУН - УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) во время проведения официальных мероприятий.

"Отдавая дань героям различных этапов национально-освободительной борьбы за независимость Украины, Сумской городской совет решил установить, что в памятные дни на зданиях коммунальной собственности, в которых размещаются исполнительные органы, учреждения и организации Сумского городского совета, одновременно с размещением государственного флага Украины размещается боевой красно-черный флаг ", - приводит в среду текст решений агентство Укринформ.

По данным агентства, решение инициативу поддержали четыре фракции горсовета, всего 24 депутата. Против выступили только представители фракции "Оппозиционный блок".

Ранее областные советы Хмельницкой, Львовской и Житомирской областей приняли решение об использовании красно-черного флага украинских националистов в дни государственных праздников.

Организация украинских националистов (запрещена в РФ) в годы Великой Отечественной войны сформировала Украинскую повстанческую армию (УПА), вела борьбу против советской власти, а также совершала националистические акции. На счету боевиков ОУН - УПА, которых по имени главы движения Степана Бандеры стали называть бандеровцами, убийства сотен тысяч людей разных национальностей. В ходе Волынской резни в июле 1943 года отряды ОУН - УПА атаковали около сотни польских населенных пунктов, жертвами тогда стали более 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Сейм Польши 22 июля 2016 года принял решение, в котором преступления украинских националистов на Волыни в 1943-1944 годах названы геноцидом.