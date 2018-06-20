AFP: экс-министра юстиции Франции обвинили в нарушении тайны следствия

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Обвинения в нарушении тайны следствия предъявлены во вторник бывшему министру юстиции Франции Жан-Жаку Урвоа. Об этом сообщило в среду агентство AFP по данным, неофициально полученным из следственных органов. Обвинения выдвинуты Судом Республики, разбирающем дела о правонарушениях со стороны исключительно высших представителей власти.

По данным агентства, Урвоа подозревается в том, что передал депутату Национального собрания Тьерри Солеру материалы ведущегося в отношении его следствия. Солер в период президента Франсуа Олланда проходил по двум делам - об уклонении от уплаты налогов и о неверных данных, указанных в декларации о финансовом и имущественном состоянии.

В данном случае речь идет о первом деле, по которому Солер был обвинен в сентябре 2016 года в "уклонении от уплаты налогов, отмывании финансовых средств, коррупции, торговле влиянием и нецелевом использовании государственных средств". В 2017 году в квартире Солера был проведен обыск, в ходе которого и были найдены материалы, переданные ему министром Урвоа.

Теперь бывший министр-социалист Жан-Жак Урвоа обвинен по статье "нарушение профессиональной тайны". Сам Урвоа подчеркнул в распространенном заявлении, что "категорически отрицает наличие каких-либо нарушений профессиональной тайны в ходе нахождения на министерском посту". Он заверил, что в качестве министра юстиции "всегда действовал ради поддержания авторитета [французской] юстиции и защиты ее независимости".

Пост главы минюста Урвоа занимал с января 2016 года по май 2017 года.