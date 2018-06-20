Трамп объявит о решении по поводу дачи показаний Мюллеру в июле

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что глава государства в июле объявит о своем решении относительно того, давать или нет показания специальному прокурору Роберту Мюллеру, который ведет расследование приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году. Об этом юрисконсульт американского лидера сообщил в среду в интервью газете The Washington Post.

Ранее предполагалось, что соответствующее решение будет принято и объявлено уже в течение ближайших недель, однако, по словам Джулиани, сроки было решено сдвинуть после публикации доклада генерального инспектора министерства юстиции по итогам расследования действий ФБР в деле экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. "Я советую ему немного попридержать лошадей", - сказал адвокат. "Сомневаюсь, что это будет в августе, и не думаю, что это затянется слишком долго в июле", - добавил он, сообщив изданию, что буквально за час до этого он беседовал с президентом по этому поводу.

В субботу Джулиани в интервью телекомпании CBS заявил, что в настоящее время прорабатывается возможный список вопросов, которые могут быть заданы Трампу под присягой. По его словам, команда президента хотела бы, чтобы "это [дача показаний] было ограничено определенным кругом вопросов по поводу самого ядра расследования - якобы имевшего место сговора с Россией".

Расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов ведут на данный момент спецпрокурор Роберт Мюллер, ФБР и комитет Сената Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.