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Трамп отложил проведение традиционного пикника с членами Конгресса на лужайке Белого дома

Международная панорама
20 июня, 21:34 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, июня. /ТАСС

Президент заявил, что ему кажется неправильным проводить пикник для членов Конгресса, когда "все работают сейчас над чем-то очень важным"

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ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отложил проведение запланированного на четверг традиционного пикника с членами Конгресса США и их семьями на лужайке Белого дома.

"У нас должен был состояться завтра пикник с членами Конгресса, но, поскольку мы все очень заняты, я оповестил конгрессменов и сенаторов о том, что откладываю это мероприятие. Мне не кажется это правильным - проводить пикник для членов Конгресса, когда мы все работаем сейчас над чем-то очень важным. Нам предстоит заниматься многими вопросами - мы обсуждаем торговые и другие проблемы", - заявил он журналистам в среду после встречи в Белом доме с группой законодателей-республиканцев.

"Мы организуем пикник в другое время", - добавил президент. Его высказывания распространил пресс-пул Белого дома.

Пикник на южной лужайке резиденции главы государства - это ежегодное мероприятие, традиция проведения которого зародилась при президенте Рональде Рейгане в 1980-е годы. Обычно президент произносит речь, подчеркивая важность взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей власти.

Трамп, в частности, уже более года добивается от Конгресса согласия на осуществление предлагаемой им иммиграционной реформы. В том числе президент просит выделить $25 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

Как раз на 21 июня намечено голосование в Палате представителей по двум вариантам иммиграционного законопроекта, подготовленным республиканцами. Один из них, отмечают местные комментаторы, "крайне консервативен", второй - "более умеренный". Как указал во вторник заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах, президент готов поддержать любой из них и надеется, что "это приведет к сооружению стены [на южной границе], упразднению визовой лотереи и цепной миграции, решению вопроса о разлучении семей [при аресте нелегальных иммигрантов]".

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