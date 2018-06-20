Эмиссары США обсудили в Саудовской Аравии достижение мира на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер и cпецпредставитель вашингтонской администрации на международных переговорах Джейсон Гринблатт в среду на территории Саудовской Аравии провели встречу с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, на которой они обсудили усилия по палестино-израильскому урегулированию. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"В развитие предыдущих переговоров они обсудили расширение сотрудничества между США и Саудовской Аравией, необходимость оказания гуманитарной помощи сектору Газа, а также усилия администрации [президента США Дональда] Трампа, направленные на содействие обеспечению мира между израильтянами и палестинцами", - отметила пресс-служба американского лидера.

Кушнер и Гринблатт регулярно наносят визиты на Ближний Восток, обсуждая региональное урегулирование. Во вторник они встретились в Иордании с королем этой страны Абдаллой II. В мае Кушнер и Гринблатт уже находились в регионе. Они принимали участие в торжественной церемонии открытия посольства США в Иерусалиме, куда оно было перенесено из Тель-Авива.

Правительство США заявляет, что готовит новый всеобъемлющий план преодоления палестино-израильского конфликта. В минувшую пятницу Кушнер и Гринблатт встречались в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, предполагается, что они рассматривали этот разрабатываемый план.