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Высшие военачальники США и Японии обсудили ситуацию вокруг КНДР

Международная панорама
20 июня, 23:05 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, июня. /ТАСС

Представитель Комитета начальников штабов ВС США полковник Патрик Райдер назвал союз Вашингтона и Токио "краеугольным камнем, на котором держится мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе"

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ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд обсудил в среду по телефону с главой Объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано ситуацию в регионе после саммита в Сингапуре между лидерами США и КНДР. Об этом сообщил официальный представитель КНШ полковник Патрик Райдер.

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"Они обсудили ситуацию с обеспечением безопасности в Тихоокеанском регионе после саммита в Сингапуре [между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном], а также тесное сотрудничество между союзниками. Они договорились и дальше осуществлять координацию по вопросам обеспечения безопасности своих стран", - отметил Райдер в распространенном заявлении.

По его словам, "альянс между США и Японией остается краеугольным камнем, на котором держится мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в гостинице Capella в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Трамп обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян.

Глава Белого дома написал 13 июня в своем Twitter, что его решение приостановить учения войск США и Республики Корея является оправданным, поскольку Пхеньян "честно ведет диалог". Трамп считает, что данный шаг к тому же позволит сэкономить для бюджета США большие средства.

В тот же день японский министр обороны Ицунори Онодэра заявил, что его страна обеспокоена подобными высказываниями Трампа, поскольку совместные учения США и Южной Кореи "играют важную роль в обеспечении безопасности в Северо-Восточной Азии".

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