США уведомили Совет ООН по правам человека о выходе из него

ЖЕНЕВА, 20 июня. /ТАСС/. США информировали Совет ООН о правах человека (СПЧ) о том, что выходят из него. Об этом сообщила в среду пресс-служба Отделения ООН в Женеве.

Как пояснил журналистам представитель пресс-службы Роландо Гомес, председателю СПЧ Воиславу Шуцу постоянное представительство США "направило копию вербальной ноты, которая 19 июня была адресована генеральному секретарю ООН". "Как отметил председатель Совета в своем заявлении ранее в среду, Генеральной Ассамблей ООН теперь будут предприняты действия по избранию нового члена вместо Соединенных Штатов на оставшуюся часть их срока полномочий", - сказал Гомес.

В вербальной ноте, копия которой распространена среди журналистов в Женеве, говорится, что США "официально уведомляют о сложении полномочий в Совете ООН по правам человека". Подчеркивается, что "США больше не будут участвовать в июньской и будущих сессиях СПЧ" и выйдут из Совета, несмотря на то, что срок их полномочий не истек.

Ранее в среду Шуц заявил на проходящей в Женеве 38-й сессии СПЧ, что как только он получит от США уведомление о выходе из Совета, "будут предприняты соответствующие действия". Вопрос о занятии вакантного места в СПЧ будет решаться на основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 60/251. "Нужно будет избрать нового члена настолько быстро, насколько возможно, на смену Соединенным Штатам на оставшуюся часть их срока", - пояснил председатель.

Постпред США при ООН Никки Хейли, выступая перед журналистами в Госдепартаменте 19 июня, заявила, что Соединенные Штаты выходят из СПЧ. Ранее Вашингтон неоднократно выступал с критикой в отношении Совета. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю. Хейли в 2017 году заявляла, что в Совет не должны входить государства, где регулярно имеют место случаи нарушений прав человека.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия в настоящее время не является членом СПЧ, при этом российская делегация участвует в сессии.