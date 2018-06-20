Госдепартамент одобрительно оценил принятие Украиной закона об Антикоррупционном суде

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Госдепартамент одобрительно оценивает принятие Украиной закона о создании Высшего антикоррупционного суда. Это отметила в среду руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"США высоко оценивают то, что Украина приняла закон о создании независимого Антикоррупционного суда, - указала она в распространенном заявлении. - Для Украины это важный шаг в направлении европейского будущего".

По словам Науэрт, США также "приветствуют заявление по этому поводу, сделанное (во вторник - прим. ТАСС) директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард". "Она и президент Украины Петр Порошенко (во время телефонного разговора - прим. ТАСС) согласились с тем, что Верховная рада должна быстро внести поправки в этот закон, позволяющие суду заслушивать все дела, подпадающие под его юрисдикцию, включая рассматриваемые сейчас коррупционные дела", - продолжила руководитель пресс- службы.

"Данные шаги позволят гарантировать, что суд будет способен свести на нет коррупцию, которая угрожает национальной безопасности Украины, ее процветанию и демократическому развитию", - заметила Науэрт.

Закон "Об Антикоррупционном суде" Верховная рада приняла 7 июня, он вступил в силу 14 июня. Его создание являлось одним из требований МВФ для продолжения кредитования Киева. Фонд, как и другие международные спонсоры Украины, неоднократно выражал недовольство в связи с недостаточными мерами руководства страны по искоренению коррупции.

Согласно закону, суд должен быть сформирован в течение года со дня вступления его в силу. Под юрисдикцию этого суда попадут уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности, совершенных должностными лицами, при условии, что размер причиненного ущерба составит более $32 тыс.