Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдепартамент одобрительно оценил принятие Украиной закона об Антикоррупционном суде

Международная панорама
20 июня, 22:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, июня. /ТАСС

Глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт назвала создание Антикоррупционного суда "важным шагом в направлении европейского будущего"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Госдепартамент одобрительно оценивает принятие Украиной закона о создании Высшего антикоррупционного суда. Это отметила в среду руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

Смотрите также

Порошенко внес в Раду законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда

Рада скорректирует закон об Антикоррупционном суде по требованию международных организаций

Порошенко: антикоррупционный суд на Украине должен быть сформирован до декабря

"США высоко оценивают то, что Украина приняла закон о создании независимого Антикоррупционного суда, - указала она в распространенном заявлении. - Для Украины это важный шаг в направлении европейского будущего".

По словам Науэрт, США также "приветствуют заявление по этому поводу, сделанное (во вторник - прим. ТАСС) директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард". "Она и президент Украины Петр Порошенко (во время телефонного разговора - прим. ТАСС) согласились с тем, что Верховная рада должна быстро внести поправки в этот закон, позволяющие суду заслушивать все дела, подпадающие под его юрисдикцию, включая рассматриваемые сейчас коррупционные дела", - продолжила руководитель пресс- службы.

"Данные шаги позволят гарантировать, что суд будет способен свести на нет коррупцию, которая угрожает национальной безопасности Украины, ее процветанию и демократическому развитию", - заметила Науэрт.

Закон "Об Антикоррупционном суде" Верховная рада приняла 7 июня, он вступил в силу 14 июня. Его создание являлось одним из требований МВФ для продолжения кредитования Киева. Фонд, как и другие международные спонсоры Украины, неоднократно выражал недовольство в связи с недостаточными мерами руководства страны по искоренению коррупции.

Согласно закону, суд должен быть сформирован в течение года со дня вступления его в силу. Под юрисдикцию этого суда попадут уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности, совершенных должностными лицами, при условии, что размер причиненного ущерба составит более $32 тыс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лагард, Кристин Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
США Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
2
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
3
В сети появилось новое видео, запечатлевшее некрасивое поведение бразильских болельщиков
4
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
7
МИД РФ: США искажают факты, обвиняя ополченцев в обстрелах беспилотников ОБСЕ в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости