СМИ: Трамп попросил посла в Израиле не экономить на возведении посольства в Иерусалиме

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп попросил американского посла в Израиле Дэвида Фридмана не экономить при строительстве нового здания посольства США в Иерусалиме. Об этом сообщил в среду портал Axios, рассказывая о закрытой для прессы встрече главы Белого дома со своими сторонниками, которая прошла вечером во вторник в столичном отеле Trump International.

На ней президент, в частности, затронул вопрос о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. "Они [помощники] сказали мне, что строительство здания в Иерусалиме обойдется в $1 млрд, - приводит высказывания президента Axios. - Но это очень дорого".

"Я позвонил Дэвиду Фридману, - продолжил Трамп. - Он сказал: "Я могу сделать это за $180 тыс.". На что я ответил: "Дэвид, я никогда не говорил, что нужно уложиться в такую сумму. Не надо, чтобы здание выглядело дешево, купи хороший мрамор. Потрать $400 тыс.".

В декабре прошлого года Трамп, заявив, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, распорядился начать подготовку к переносу посольства в этот город. В феврале Госдепартамент пояснил, что изначально посол и небольшая группа его сотрудников будут работать в здании генконсульства США в районе Арнона. К концу года для них должны возвести рядом отдельный корпус. Параллельно с этим идет поиск места для полноценного посольства.

О расходах на этот отдельный корпус и говорит Трамп. В марте он высказывал предположение, что возведение здания обойдется примерно в $250 тыс. "Оно будет временным, но очень хорошим", - указал тогда президент. Официальная церемония открытия посольства в Иерусалиме была проведена 14 мая.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства. Решение о переносе дипмиссии США привело к резкому усилению протестных настроений в Палестине: только 14 мая в столкновениях с израильскими солдатами у границы сектора Газа были убиты более 60 палестинцев.