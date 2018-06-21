СМИ: новым пресс-секретарем Белого дома может стать представитель Госдепартамента

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Нынешняя официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт может стать следующим пресс-секретарем Белого дома. Об этом сообщил в среду журнал Vanity Fair.

Ссылаясь на неназванные источники, он вслед за телекомпанией CBS и некоторыми другими средствами массовой информации США отметил, что Сара Сандерс, занимающая должность пресс-секретаря Белого дома с июля прошлого года, намерена через несколько месяцев подать заявление об уходе. Сандерс якобы вымотана, поскольку ей приходится выполнять свои функции в условиях часто меняющейся политики президента Дональда Трампа на целом ряде направлений, что серьезно осложняет задачу. "Согласно данным источников, Трамп с энтузиазмом смотрит на то, чтобы его следующим пресс-секретарем стала бывшая телеведущая [канала Fox] <...> Хезер Науэрт, которая в настоящее время работает представителем Госдепартамента США, если Сандерс уйдет раньше, чем ожидалось", - говорится в статье. "Трамп ее [Науэрт] обожает", - заявил Vanity Fair бывший представитель американской администрации.

Науэрт стала руководителем пресс-службы внешнеполитического ведомства США в апреле 2017 года. С марта этого года она является исполняющей обязанности заместителя госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью. Белый дом повысил Науэрт после увольнения с этого поста Стива Голдстина, который демонстративно опроверг изложенную окружением Дональда Трампа версию отправки в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона. На просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать публикации о ее возможном переходе в Белый дом Науэрт не откликнулась.

В свою очередь газета The Washington Examiner, цитируя неназванного "советника Трампа", охарактеризовала Науэрт как бесспорного фаворита среди претендентов на должность представителя главы американской администрации. "Другим очевидным" претендентом на этот пост газета назвала Раджа Шаха, который сейчас является первым заместителем пресс-секретаря Белого дома.

По данным CBS, Сандерс планирует уйти в конце года. Уволиться, в соответствии с этой информацией, намерен и Шах, который со сроками пока не определился. Сама Сандерс подвергла критике сообщение СBS, но по сути не стала опровергать данные о том, что рассчитывает покинуть Белый дом в конце года.