Госдепартамент осудил атаки на ливийские нефтехранилища

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Госдепартамент в среду решительно осудил атаки на ливийские терминалы в районе так называемого нефтяного полумесяца (побережье залива Сирт). Об этом говорится в обнародованном письменном заявлении начальника пресс-службы внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты решительно осуждают недавние нападения формирований полевого командира Ибрагима аль-Джадрана на нефтяные терминалы в Рас-Лануфе и Эс-Сидре, а также непрекращающиеся акты насилия, которые привели к повреждению жизненно важной нефтяной инфраструктуры Ливии и нанесли ущерб нефтяному экспорту страны", - говорится в документе.

Дипломат призвала "все вооруженные стороны прекратить боевые действия и немедленно покинуть" территорию нефтяных объектов. Она подчеркнула, что эта инфраструктура, "добыча нефти и доходы с ее продажи принадлежат ливийскому народу" и должны оставаться под контролем Национальной нефтяной корпорации (ННК - National Oil Corporation) страны, как это закреплено в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН.

Как сообщил новостной портал "Аль-Мутавассит", добыча нефти в Ливии упала до уровня в 600-700 тыс. баррелей в сутки после атак на терминалы в районе так называемого нефтяного полумесяца. В четверг на рассвете эти крупнейшие в стране экспортные терминалы подверглись массированной атаке формирований контролировавшего их в прошлом полевого командира Ибрагима аль-Джадрана. Поддержку ему, как сообщалось, оказали связанные с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) исламистские "Бригады обороны Бенгази" и радикальные формирования с юга Ливии. Сам аль-Джадран заявил в распространенном видеообращении о начале операции, направленной "на избавление народа нефтяного полумесяца от гнета и притеснения".

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара утверждала, что отбила наступление. Между тем сообщалось, что боевикам удалось занять несколько объектов Рас-Лануфа и Эс-Сидра. В воскресенье официальный представитель ВС Ахмед аль-Мисмари сообщил, что войска начали масштабную операцию по выдворению боевиков из терминалов.

Кроме того, ННК ранее сообщала, что два нефтехранилища в Рас-Лануфе были уничтожены в результате пожара, вспыхнувшего после атаки боевиков. По данным корпорации, резервуары под номером два и 12 полностью потеряны, из-за чего объемы хранимой сырой нефти снизились с 950 тыс. баррелей до 550 тыс. Всего до штурма на этом терминале действовали пять из 13 хранилищ (восемь были повреждены или уничтожены в предыдущих атаках - прим. ТАСС).