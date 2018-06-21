Обвиненный в краже секретной информации экс-сотрудник ЦРУ не признал свою вину

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Бывший сотрудник ЦРУ, обвиненный в краже секретной государственной информации, имеющей отношение к национальной безопасности США, не признал в среду свою вину. Об этом сообщило агентство Associated Press (АР).

По его данным, Джошуа Адам Шульте был доставлен в среду в здание суда в районе Манхэттен, где ему в официальном порядке зачитали обвинения. Подсудимый заявил, что своей вины не признает.

Шульте предъявлены обвинения в общей сложности по 13 пунктам в связи с кражей из компьютерных систем ЦРУ засекреченной информации и передачей этих материалов третьей стороне. По данным СМИ, обвиняемый передал секреты организации WikiLeaks, которая их впоследствии опубликовала. Шульте также предъявлены обвинения в хранении и распространении детской порнографии, которая была обнаружена на его личном компьютере.

По данным газеты The Washington Post, Шульте в 2017 году передал WikiLeaks информацию о программных средствах, которыми пользуются специалисты ЦРУ для осуществления хакерских атак и электронной слежки. Власти США провели обыск в его квартире в Нью-Йорке и ознакомились с материалами, хранившимися на его компьютере, а также с личными записями. Шульте был арестован еще в августе 2017 года после того, как при обыске у него были обнаружены образцы детской порнографии. Сейчас обвиняемый содержится под стражей в одной из тюрем в Нью-Йорке.

Шульте в прошлом работал в подразделении ЦРУ по разработке программного обеспечения, а до этого был сотрудником Агентства национальной безопасности США, которое занимается радиоэлектронной разведкой. В 2016 году он ушел из разведывательного сообщества и работал в частном бизнесе.