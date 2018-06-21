Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обвиненный в краже секретной информации экс-сотрудник ЦРУ не признал свою вину

Международная панорама
21 июня, 2:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, июня. /ТАСС

Адаму Шульте предъявлены обвинения в общей сложности по 13 пунктам в связи с кражей из компьютерных систем ЦРУ засекреченной информации и передачей этих материалов третьей стороне

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Бывший сотрудник ЦРУ, обвиненный в краже секретной государственной информации, имеющей отношение к национальной безопасности США, не признал в среду свою вину. Об этом сообщило агентство Associated Press (АР).

По его данным, Джошуа Адам Шульте был доставлен в среду в здание суда в районе Манхэттен, где ему в официальном порядке зачитали обвинения. Подсудимый заявил, что своей вины не признает.

Шульте предъявлены обвинения в общей сложности по 13 пунктам в связи с кражей из компьютерных систем ЦРУ засекреченной информации и передачей этих материалов третьей стороне. По данным СМИ, обвиняемый передал секреты организации WikiLeaks, которая их впоследствии опубликовала. Шульте также предъявлены обвинения в хранении и распространении детской порнографии, которая была обнаружена на его личном компьютере.

По данным газеты The Washington Post, Шульте в 2017 году передал WikiLeaks информацию о программных средствах, которыми пользуются специалисты ЦРУ для осуществления хакерских атак и электронной слежки. Власти США провели обыск в его квартире в Нью-Йорке и ознакомились с материалами, хранившимися на его компьютере, а также с личными записями. Шульте был арестован еще в августе 2017 года после того, как при обыске у него были обнаружены образцы детской порнографии. Сейчас обвиняемый содержится под стражей в одной из тюрем в Нью-Йорке.

Шульте в прошлом работал в подразделении ЦРУ по разработке программного обеспечения, а до этого был сотрудником Агентства национальной безопасности США, которое занимается радиоэлектронной разведкой. В 2016 году он ушел из разведывательного сообщества и работал в частном бизнесе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
2
Times: Лондон обеспокоен возможностью встречи Путина и Трампа до саммита НАТО
3
Россия не вошла в число стран, чью сталелитейную продукцию США вывели из-под пошлин
4
"Железо с мозгами": какое оружие России умеет "думать"
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости