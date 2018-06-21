Госдепартамент: США хотели бы, чтобы Россия оказывала больше помощи Афганистану

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Администрация президента Дональда Трампа хотела бы, чтобы Россия оказывала больше помощи правительству Афганистана. Об этом заявила в среду первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

"Россия обеспокоена ситуацией в Афганистане, и она может играть важную роль, содействуя усилиям по стабилизации в Афганистане. Мы бы хотели, чтобы она делала больше и оказала такую помощь правительству Афганистана, которая бы способствовала одержанию им победы или вступлению талибов в мирные переговоры", - отметила Уэллс, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Трансляция слушаний велась на сайте комитета.

По словам представителя Госдепартамента, соседние с Афганистаном страны, включая Россию и Иран, могли бы "сыграть важную роль и в поддержке возможного мирного процесса между правительством Афганистана и движением "Талибан" (запрещено в РФ). "Россия, безусловно, только выиграет, если ситуация в Афганистане стабилизируется", - добавила Уэллс.

Она уклонилась от ответа на прямой вопрос одного из конгрессменов: "Поставляет ли Россия оружие талибам?" "Россия отрицает это, - сказала она. - Но мы видим, что Россия занимает позицию, заключающуюся в том, что "Талибан" - легитимная сила в борьбе с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). Мы не признаем это в качестве оправдания взаимодействия с "Талибаном".

В последнее время американские официальные лица неоднократно высказывали предположения, что Россия оказывает военную помощь талибам. При этом никаких доказательств администрация Трампа не предоставляет. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции во время визита в Вашингтон в мае 2017 года, приведите "хотя бы один факт". "У тех, кто серьезно занимается Афганистаном, есть полное представление о том, что там происходит, и ни один серьезный аналитик, который не пытается заработать дешевую репутацию, не утверждает, будто мы помогаем оружием "Талибану", - заметил он.