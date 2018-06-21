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WSJ: в США прокуроры проверят выплату $150 тыс. заявившей о связи с Трампом экс-модели

Международная панорама
21 июня, 3:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, июня. /ТАСС

Карен Макдугал ранее сообщила, что в 2016 году представители American Media заплатили ей $150 тыс. за права на публикацию в National Enquirer ее истории о якобы имевшей место связи с Дональдом Трампом

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НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Прокуратура в районе Манхэттен запросила у издателя газеты National Enquirer информацию о выплате $150 тыс. бывшей фотомодели Карен Макдугал за права на публикацию материала о ее интимной связи с нынешним президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

По ее данным, следователи прислали издательской компании American Media, которой принадлежит National Enquirer, официальную повестку с требованием предоставить в их распоряжение все записи и документы, касающиеся выплаты Макдугал указанной суммы. Как отмечает The Wall Street Journal, запрос является частью более широкого расследования в отношении бывшего юриста Трампа Майкла Коэна, которого подозревают в том числе в финансовых нарушениях в ходе предвыборной кампании в США.

Макдугал, снимавшаяся в том числе для журнала Playboy, ранее сообщила, что в 2016 году представители American Media заплатили ей $150 тыс. за права на публикацию в National Enquirer ее истории о якобы имевшей место связи с Трампом. При этом материал так и не был напечатан. Макдугал подчеркивала, что, по ее мнению, в действительности компания пошла на эту сделку для того, чтобы скрыть информацию о произошедшем. По данным издания New Yorker, владелец American Media Дэвид Пекер является другом Трампа.

Как пишет The Wall Street Journal, прокуроры, ведущие расследование в отношении Коэна, пытаются выяснить, не был ли он также вовлечен в предполагаемую сделку. Ранее стало известно, что Коэн выплатил $130 тыс. бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд в обмен на ее молчание. Она также утверждает, что в прошлом вступала с Трампом во внебрачную связь.

При этом American Media не обвиняют в каких-либо правонарушениях, отмечает газета. Она приводит заявление компании, которая сообщила, что полностью сотрудничает со следствием.

В апреле Макдугал вышла из соглашения, заключенного ею с American Media, которое не позволяло ей публично раскрывать подробности об интимной связи с Трампом, происходившей, по ее словам, в 2006-2007 годах. Супругой Трампа с 2005 года является уроженка Словении Меланья Трамп, их сын Бэррон родился в 2006 году.

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