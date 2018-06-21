Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КНДР передала США останки 200 погибших американских военнослужащих

Международная панорама
21 июня, 3:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, июня. /ТАСС

По данным агентства Reuters, процесс опознания погибших военнослужащих может занять многие месяцы и даже годы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР в среду передала Соединенным Штатам останки 200 погибших в ходе Корейской войны американских военнослужащих. Глава государства заявил об этом во время выступления перед сторонниками в городе Дулут (штат Миннесота).

Смотрите также
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Текст совместного документа Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита

"Мы вернули останки наших павших великих героев. Сегодня [останки] двухсот [военнослужащих] были возвращены", - отметил президент.

Ранее агентство Reuters сообщило, что КНДР должна была передать останки Южной Корее, которые затем будут транспортированы на базу американских ВВС Хикэм на Гавайских островах. По сведениям агентства, процесс опознания погибших военнослужащих может занять многие месяцы и даже годы.

Около 7,7 тыс. американских военнослужащих числятся пропавшими без вести со времен Корейской войны 1950-1953 годов. По сведениям Пентагона, представители КНДР заявляли ранее о нахождении у них останков 200 американских военнослужащих.

Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Глава Белого дома также обещал приостановить совместные с Сеулом военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян. Трамп отметил, что также обсуждал с лидером КНДР передачу останков американских солдат в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В сети появилось новое видео, запечатлевшее некрасивое поведение бразильских болельщиков
2
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
3
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
4
"Железо с мозгами": какое оружие России умеет "думать"
5
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
6
Times: Лондон обеспокоен возможностью встречи Путина и Трампа до саммита НАТО
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости