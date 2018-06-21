КНДР передала США останки 200 погибших американских военнослужащих

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР в среду передала Соединенным Штатам останки 200 погибших в ходе Корейской войны американских военнослужащих. Глава государства заявил об этом во время выступления перед сторонниками в городе Дулут (штат Миннесота).

"Мы вернули останки наших павших великих героев. Сегодня [останки] двухсот [военнослужащих] были возвращены", - отметил президент.

Ранее агентство Reuters сообщило, что КНДР должна была передать останки Южной Корее, которые затем будут транспортированы на базу американских ВВС Хикэм на Гавайских островах. По сведениям агентства, процесс опознания погибших военнослужащих может занять многие месяцы и даже годы.

Около 7,7 тыс. американских военнослужащих числятся пропавшими без вести со времен Корейской войны 1950-1953 годов. По сведениям Пентагона, представители КНДР заявляли ранее о нахождении у них останков 200 американских военнослужащих.

Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Глава Белого дома также обещал приостановить совместные с Сеулом военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян. Трамп отметил, что также обсуждал с лидером КНДР передачу останков американских солдат в США.