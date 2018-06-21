Трамп заявил, что хочет поладить с Россией

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация хочет поладить с Россией, хотя в Москве, по его мнению, предпочли бы иметь дело с Хиллари Клинтон.

"Я скажу вам кое-что. Мы хотим поладить с Россией", - сказал он, выступая в среду перед своими сторонниками в городе Дулут (штат Миннесота). Трансляцию его выступления вели местные новостные телекомпании.

При этом американский лидер предположил, что в Москве предпочли бы, чтобы на выборах в 2016 году победила его соперница - экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. "Но Россия смотрит и говорит: "Я бы хотела, чтобы она [Клинтон] победила...", - отметил Трамп.

"Они [Россия] оглядываются назад и говорят: "Знаете, мы бы хотели, чтобы криводушная Хиллари выиграла эти [президентские] выборы, это было бы намного лучше для России", - считает глава Белого дома.

В субботу газета The Washington Post со ссылкой на "представителя администрации США высокого ранга и двух дипломатов" сообщила, что Трамп, как ожидается, проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным в июле в Европе, где американский лидер будет находиться для участия в саммите НАТО. После телефонного разговора президентов 20 марта главам внешнеполитических ведомств России и США было поручено проработать вопрос о встрече лидеров, при этом 4 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что конкретная подготовка саммита пока не ведется.