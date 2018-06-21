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Трамп заявил, что поладил с Ким Чен Ыном и добился невероятного успеха на встрече с ним

Международная панорама
21 июня, 5:33 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, июня. /ТАСС

Президент США также подчеркнул, что Ким Чен Ын сделает из КНДР "прекрасную, успешную страну"

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ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что поладил с лидером КНДР Ким Чен Ыном и добился "невероятного успеха" на американо-северокорейском саммите в Сингапуре.

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"Мы провели отличную встречу, и это был невероятный успех, <...> я поладил с Ким Чен Ыном, и это хорошо", - подчеркнул президент, выступая в среду перед своими сторонниками в городе Дулут (штат Миннесота). Трансляцию его выступления вели местные новостные телекомпании.

"Тот факт, что мы поладили, означает, что мы в безопасности, и я не говорил, что такого не могло произойти", - отметил Трамп, указав на договоренности по денуклеаризации Корейского полуострова. Он подчеркнул, что все теперь могут жить спокойно и "в мире в течение длительного периода времени". По мнению президента, Ким Чен Ын сделает из КНДР "прекрасную, успешную страну". "Полтора года назад никто не думал, что это может быть возможно", - подчеркнул глава государства, говоря о прошедшем саммите и его итогах.

"Они [КНДР] прекратили запускать ракеты над Японией, они прекратили ядерные испытания и исследования, они прекратили ракетостроение, они прекратили все, что от них хотели. И еще они взорвали объекты, где проходили испытания", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что Ким Чен Ын "очень многое уступил". "В чем уступил я? Встреча", - заключил глава государства.

По итогам состоявшейся 12 июня встречи в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Кроме того, Трамп обещал остановить совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова. Он при этом отметил, что не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос размещения американских войск в Южной Корее.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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