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Глава Пентагона заявил, что "не в курсе" принятых КНДР мер по денуклеаризации

Международная панорама
21 июня, 5:51 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, июня. /ТАСС

Джеймс Мэттис подчеркнул, что пока обстоятельные переговоры не начались

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ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в среду, что "не в курсе" принятых на данный момент КНДР мер по денуклеаризации. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов после встречи с главой оборонного ведомства ФРГ Урсулой фон дер Ляйен в Пентагоне.

"Я не в курсе этого, - сказал Мэттис. - Очевидно, [мы находимся] в самом начале процесса. Обстоятельные переговоры не начались. Я бы не ожидал этого в данный момент".

Министр заявил, что отправится на следующей неделе в Пекин и Сеул. "Обычная продолжающаяся тесная координация в момент, когда мы разбираемся в предстоящем пути вперед", - прокомментировал он поездку в Республику Корея.

Мэттис также подчеркнул, что в пятницу встретится с госсекретарем Майклом Помпео и помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, чтобы обсудить решение приостановить запланированные на август совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian на Корейском полуострове. Отвечая на вопрос о влиянии принятых мер на боевую готовность США, министр сказал: "Мы во всем разберемся".

"Мне нужно разобраться, прежде чем я начну говорить об этом", - заключил он.

По итогам состоявшейся 12 июня встречи в Сингапуре президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Кроме того, Трамп обещал остановить совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова. Он при этом отметил, что не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос размещения американских войск в Южной Корее, где сейчас дислоцированы 28,5 тыс. американских военнослужащих.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс Помпео, Майкл (Майк)
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