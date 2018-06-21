Глава Пентагона заявил, что "не в курсе" принятых КНДР мер по денуклеаризации

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в среду, что "не в курсе" принятых на данный момент КНДР мер по денуклеаризации. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов после встречи с главой оборонного ведомства ФРГ Урсулой фон дер Ляйен в Пентагоне.

"Я не в курсе этого, - сказал Мэттис. - Очевидно, [мы находимся] в самом начале процесса. Обстоятельные переговоры не начались. Я бы не ожидал этого в данный момент".

Министр заявил, что отправится на следующей неделе в Пекин и Сеул. "Обычная продолжающаяся тесная координация в момент, когда мы разбираемся в предстоящем пути вперед", - прокомментировал он поездку в Республику Корея.

Мэттис также подчеркнул, что в пятницу встретится с госсекретарем Майклом Помпео и помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, чтобы обсудить решение приостановить запланированные на август совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian на Корейском полуострове. Отвечая на вопрос о влиянии принятых мер на боевую готовность США, министр сказал: "Мы во всем разберемся".

"Мне нужно разобраться, прежде чем я начну говорить об этом", - заключил он.

По итогам состоявшейся 12 июня встречи в Сингапуре президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Кроме того, Трамп обещал остановить совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова. Он при этом отметил, что не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос размещения американских войск в Южной Корее, где сейчас дислоцированы 28,5 тыс. американских военнослужащих.