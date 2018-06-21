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Bloomberg: Трамп может встретиться с Путиным до саммита НАТО или же после визита в Лондон

Международная панорама
21 июня, 7:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, июня. /ТАСС

По данным источников агентства, планы организации встречи пока еще не окончательны

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

© Михаил Метцель/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июле этого года в Европе. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По их данным, встречу предполагается провести в ходе ожидающегося визита Трампа в Европу. В том, что касается времени проведения встречи, то рассматриваются два возможных варианта, сообщили источники. Она может пройти до саммита НАТО в Брюсселе 11 июля или же после визита Трампа в Великобританию, намеченного на 13 июля.

Как отметили источники, планы организации встречи в любом случае пока еще не окончательны. В Белом доме от комментариев отказались.

В субботу газета The Washington Post со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга и двух дипломатов сообщила, что Трамп планирует провести встречу с Путиным в Европе, где американский лидер будет находиться для участия в саммите НАТО.

После телефонного разговора президентов 20 марта главам внешнеполитических ведомств России и США было поручено проработать вопрос о встрече лидеров. При этом 4 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что конкретная подготовка саммита пока не ведется.

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Персоны
Трамп, Дональд Ушаков, Юрий Викторович Путин, Владимир Владимирович
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