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Министры обороны Южной Кореи и США 28 июня обсудят в Сеуле проблемы безопасности

Международная панорама
21 июня, 8:56 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 21, июня. /ТАСС

Стороны также намерены обсудить планы проведения совместных военных маневров

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СЕУЛ, 21 июня. /ТАСС/. Встреча министров обороны Республики Корея и США Сон Ён Му и Джеймса Мэттиса состоится в Сеуле 28 июня. Об этом сообщил в четверг журналистам на брифинге представитель южнокорейского оборонного ведомства Чхве Хён Су.

По его данным, Мэттис прибудет в Республику Корея из Китая. "Стороны намерены обсудить дальнейшие совместные действия по проблемам безопасности, а также планы проведения совместных военных маневров", - отметил он. Ранее сообщалось, что стороны могут заморозить их проведение в связи с потеплением отношений с КНДР. Представитель министерства национальной обороны Республики Корея также сообщил, что у Мэттиса "очень плотный график", поэтому он пробудет в Южной Корее только один день.

Последняя встреча глав оборонных ведомств двух стран проходила месяц назад в Сингапуре в рамках ежегодной международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог". Помимо Южной Кореи и Китая Мэттис намерен посетить Японию.

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Мэттис, Джеймс
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