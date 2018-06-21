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Президент Боливии назначит спецпредставителя для развития коммерческих связей с РФ и КНР

Международная панорама
21 июня, 9:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Эво Моралес сообщил, что ожидает представителей компании из России, которые рассмотрят возможность наладить в республике сборку автомобилей на газовом топливе

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ТАСС, 21 июня. Президент Боливии Эво Моралес назначит специальных представителей, которые будут заниматься развитием коммерческих связей с Россией и Китаем. Об этом глава южноамериканского государства сообщил в среду, рассказывая об итогах своих недавних поездок в РФ и КНР, передало агентство EFE.

В ближайшее время будут назначены два представителя, один из которых займется анализом перспективных путей развития коммерческих связей "с Китаем, а другой - с Россией", заявил Моралес. Он подчеркнул, что за счет этого удастся "лучше использовать" поддержку, которую предоставляют РФ и КНР Боливии.

Моралес отметил, что для него стало неожиданностью то, как высоко представители правительств России и Китая оценивают экономический рост, достигнутый его страной за последние годы. По словам президента, результатом стабильности боливийской экономики стало то, что "такие державы, как РФ и КНР, обратили внимание на Боливию и внесут вклад в процесс изменений, который она продвигает".

Боливийский президент сообщил, что вскоре в страну прибудут представители одной из российских компаний, однако не обозначил ее название. Они рассмотрят возможность наладить в республике сборку автомобилей на газовом топливе, эти транспортные средства будут продаваться "по всей Южной Америке", сказал Моралес.

Президент Боливии находился в России с 13 по 15 июня. По итогам поездки он написал в Twitter, что считает "очень продуктивным" визит боливийской делегации в РФ. Одновременно Моралес поблагодарил президента РФ Владимира Путина "за готовность развивать проекты совместно с Боливией".

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