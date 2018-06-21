Австрия на посту председателя Совета ЕС будет стремиться к диалогу с РФ

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Австрия признает ключевую роль России в обеспечении безопасности и стабильности в Европе и в мире, и на посту председателя Совета ЕС будет стремиться к укреплению диалога с РФ. Об этом сообщил в четверг журналистам постоянный представитель Австрии при ЕС Николаус Маршик, представляя программу работы австрийского председательства в Совете ЕС, которое будет проходить с 1 июля по 31 декабря этого года.

"Поскольку Россия играет ключевую роль для стабильности и безопасности в Европе и мире, целью Австрии останется укрепление диалога России и ЕС, а также развитие отношений ЕС и России, основанных на уже определенных [верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини] пяти руководящих принципах отношений с РФ", - отметил он.

Внешнеполитическая служба ЕС под руководством Могерини разработала 5 руководящих принципов ЕС в отношениях с Россией, которые были утверждены 14 марта 2016 года Советом ЕС. Первый из них - это "полная реализация Минских соглашений", без чего качественное развитие отношений невозможно. Второй принцип - параллельное укрепление отношений с восточными партнерами и другими соседями ЕС, то есть речь идет о продолжении проектов в рамках программы Восточного партнерства, нацеленных на Украину, Белоруссию и Молдавию, а также Армению, Азербайджан и Грузию.

Третьим принципом в отношениях с РФ должно стать обеспечение "устойчивости ЕС, в частности, в сфере энергетической безопасности". Четвертым принципом определено развитие сотрудничества с РФ по конкретным векторам международной повестки дня, которые представляют особый интерес для Евросоюза, включая Иран, Сирию, Ближний Восток, а также миграцию, борьбу с терроризмом, климатические изменения. Наконец, пятый принцип заключается в "поддержке гражданского общества РФ и связей между людьми в России и ЕС".