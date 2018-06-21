Высший суд Ирака признал законным решение парламента о пересмотре итогов выборов

ТАСС, 21 июня. Федеральный суд Ирака признал в четверг конституционной резолюцию Совета представителей (парламент) о пересмотре итогов выборов в высший законодательный орган страны, прошедших в мае.

Об этом сообщил в эфире телеканала Al Hadath представитель суда.

"Высший федеральный суд поддерживает поправку в закон о выборах, принятую в парламенте", - заявил он, имея в виду решение о пересчете вручную голосов избирателей. При этом судебная коллегия признала неконституционным "отмену итогов голосования за рубежом и для временно перемещенных лиц".

Судебная коллегия рассмотрела апелляцию, поданную Высшей независимой избирательной комиссией, президентом республики Фуадом Маасумом и Демократической партией Курдистана. Слушания были публичными.

Выборы в парламент четвертого созыва прошли в Ираке 12 мая. Центризбирком впервые отказался от ручного подсчета голосов, что вызвало критику ряда политических партий, обвинивших комиссию в нарушениях и подтасовках. После обнародования итогов Совет представителей принял поправки в закон о выборах, предусматривающие их пересмотр по всей стране.

30 июня истекает мандат действующего парламента. Вплоть до утверждения итогов выборов законодательная и исполнительная власть будут сосредоточены в руках правительства под руководством премьер-министра Хейдара аль-Абади. Иракский премьер выступил с призывом согласовать дальнейшие действия с ведущими политическими партиями. Встреча, как ожидается, пройдет на текущей неделе.

Согласно данным избиркома, победу одержал блок "Саирун" во главе с радикальным шиитским проповедником Муктадой ас-Садром (54 места), блок "Наср" во главе с премьером Хейдаром аль-Абади получил 42 кресла. Блок ас-Садра объявил о формировании коалиции большинства совместно с альянсом "Фатх" Хади аль-Амири, получившим 47 мест в парламенте. К ним, как ожидается, присоединятся также блоки "Аль-Ватания" (21 мандат) вице-президента Айяда Алауи и "Хикма" (19 мандатов) другого влиятельного лидера шиитов Аммара аль-Хакима.