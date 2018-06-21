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ООН: система здравоохранения в секторе Газа находится на грани коллапса

Международная панорама
21 июня, 11:19 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 21, июня. /ТАСС

Спецдокладчики ООН напомнили Израилю, что как оккупирующая страна он обязан облегчать жителям доступ к лечению

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ЖЕНЕВА, 21 июня. /ТАСС/. Система здравоохранения в секторе Газа находится на грани развала, пациентов приходится выписывать досрочно и откладывать операции из-за нехватки мест в больницах. Об этом заявили в четверг в Женеве спецдокладчик ООН по правам и свободам на оккупированных Израилем палестинских территориях Майкл Линк и спецдокладчик по праву на здравоохранение и питание Дайнюс Пурас.

Они призвали Израиль снять блокаду с Газы и быть партнером в восстановлении там системы здравоохранения.

"Мы глубоко обеспокоены вызывающими доверие сообщениями о том, что лечение и медицинский уход за тысячами людей в Газе, получивших ранения в результате применения израильскими военными огнестрельного оружия в течение последних 12 недель, поставил и без того перегруженную систему здравоохранения в Газе на грань развала", - отмечают спецдокладчики.

Они напоминают Израилю о том, что как оккупирующая страна он обязан заботиться о благополучии жителей Газы и облегчать им доступ к лечению. "Мы поддерживаем призыв генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] к Израилю о прекращении незаконной блокады и о том, чтобы он был активным партнером в том, чтобы у Газы была возможность восстановить экономику и сферу здравоохранения", - говорится в заявлении. Подчеркивается, что пациентов в Газе "выписывают из больниц преждевременно, чтобы лечить новых раненых", и что "около 6 тысяч хирургических операций были отложены".

Согласно приведенным в заявлении данным, в больницы обратились почти восемь тысяч участников протестов в Газе, при этом более 3900 - с ранениями вследствие применения боеприпасов.

Спецдокладчики обращают внимание на нехватку средств на срочные нужды здравоохранения в Газе: в ходе международной кампании удалось собрать более $6 млн, однако около $13 млн еще предстоит собрать. "Эта сумма - лишь малая часть от более $500 млн, которые необходимы на гуманитарные цели в Газе и на других оккупированных палестинских территориях", - указывают Линк и Пурас.

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Гутерриш, Антониу
Страны
Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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