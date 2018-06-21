Генсек ООН: взаимодействие с Россией лежит в основе международного сотрудничества

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудничество с Россией - важный элемент международного сотрудничества. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерришем на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Россия как одна из основных единиц ООН и постоянный член Совета Безопасности ООН играет важную роль в Организации. Мы считаем, что взаимодействие с Россией является столпом международного сотрудничества", - сказал он.

По словам Гутерриша, в условиях растущего числа глобальных угроз значительно увеличилась роль многосторонней дипломатии. "Миру приходится сталкиваться со значительными сложностями, множатся конфликты, они становятся все более взаимосвязанными. Появились новые явления глобального терроризма, меняется климат, а также активизировалось движение больших масс людей. С этими вызовами самостоятельно не справится ни одна страна, в таких условиях нужны глобальные усилия, и тем важнее становится принцип многосторонней дипломатии", - заключил генеральный секретарь.