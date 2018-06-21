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СМИ: украинская армия обстреляла из тяжелой артиллерии юг ДНР

Международная панорама
21 июня, 11:42 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 21, июня. /ТАСС

По селу Коминтерново выпущено 27 снарядов

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ДОНЕЦК, 21 июня. /ТАСС/. Вооруженные сил Украины (ВСУ) в четверг утром обстреляли село Коминтерново на юге провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Об этом в четверг сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

"В 10:30 зафиксирован обстрел по направлению Талаковка - Коминтерново. По селу выпущено 27 снарядов калибра 122 мм", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о пяти нарушениях режима прекращения огня в республике со стороны украинских военных. В результате обстрелов на западе Горловки ранения получил мирный житель.

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