СМИ: украинская армия обстреляла из тяжелой артиллерии юг ДНР

ДОНЕЦК, 21 июня. /ТАСС/. Вооруженные сил Украины (ВСУ) в четверг утром обстреляли село Коминтерново на юге провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Об этом в четверг сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

"В 10:30 зафиксирован обстрел по направлению Талаковка - Коминтерново. По селу выпущено 27 снарядов калибра 122 мм", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о пяти нарушениях режима прекращения огня в республике со стороны украинских военных. В результате обстрелов на западе Горловки ранения получил мирный житель.