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Гутерриш заявил, что ждет успешных результатов от саммита РФ и США

Международная панорама
21 июня, 11:48 дата обновления: 21 июня, 12:06 UTC+3
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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что хотел бы увидеть успешные результаты саммита России и США.

"Я хотел бы успешных результатов того саммита, о котором вы упоминали", - сказал он, отвечая на вопрос об ожиданиях от российско-американской встречи на высшем уровне.

"Я считаю, что диалог и сотрудничество между двумя странами - важный элемент такого мира, который был бы более предсказуемым, более мирным, где был бы лучший способ исполнять резолюции СБ ООН и всех других инструментов, обеспечивающих мир и безопасность", - отметил Гутерриш о итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Гутерриш, Антониу Лавров, Сергей Викторович
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