Гутерриш заявил, что ждет успешных результатов от саммита РФ и США

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что хотел бы увидеть успешные результаты саммита России и США.

"Я хотел бы успешных результатов того саммита, о котором вы упоминали", - сказал он, отвечая на вопрос об ожиданиях от российско-американской встречи на высшем уровне.

"Я считаю, что диалог и сотрудничество между двумя странами - важный элемент такого мира, который был бы более предсказуемым, более мирным, где был бы лучший способ исполнять резолюции СБ ООН и всех других инструментов, обеспечивающих мир и безопасность", - отметил Гутерриш о итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.