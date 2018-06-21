Генсек ООН уверен, что Дамаск и оппозиция нарушали права человека в Восточной Гуте

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что во время боев в Восточной Гуте серьезно нарушались права человека как со стороны сирийской армии, так и со стороны вооруженных группировок.

"Я пока не видел доклада. Мне очевидно, что в ходе этого процесса [боев в Восточной Гуте] были серьезные нарушения прав человека как со стороны сирийской армии, так и вооруженных группировок, - сказал он, отвечая на вопрос о докладе независимой комиссии ООН по Восточной Гуте. - Я в этом уверен".

По словам генсекретаря ООН, выступавшего в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, "важно признать роль независимых групп по защите прав человека".

"Что касается наиболее волнующих проблем, то я поддерживаю механизм расследований химатак в Сирии, - отметил Гутерриш. - Я всегда готов быть посредников для СБ ООН, что он смог прийти к общей позиции по этому вопросу. Это было бы важным инструментом для налаживания международного сотрудничества в решении сирийского кризиса".

Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии пришла к выводу, что в период осады и боев в пригороде Дамаска - Восточной Гуте - все стороны сирийского конфликта совершали преступления. Доклад комиссии 26 июня будет вынесен на обсуждение проходящей в Женеве 38-й сессии Совета ООН по правам человека.