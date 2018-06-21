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Рада приняла закон о нацбезопаности Украины

Международная панорама
21 июня, 13:33 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, июня. /ТАСС

Закон, в частности, предусматривает разделение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего Вооруженных сил

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КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Верховная рада приняла во втором чтении закон "О национальной безопасности Украины", предложенный президентом Петром Порошенко как неотложный. За соответствующий документ в четверг проголосовали 248 депутатов из 266 необходимых.

"Это самый важный законопроект этой недели, законопроект, который необходимо принять до саммита НАТО (состоится 11-12 июля в Брюсселе - прим. ТАСС)", - заявил перед голосованием спикер Рады Андрей Парубий.

"Целью проекта закона является определение механизмов управления в сфере национальной безопасности и обороны, нормирования структуры и состава сектора безопасности и обороны, системы управления, координации и взаимодействия его органов, введение комплексного подхода к планированию в сфере национальной безопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны", - сказано в пояснительной записке к документу.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, документ обобщает и приводит к единому знаменателю все уже проведенные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны Украины. Турчинов утверждает, что закон будет регулировать основы и принципы государственной политики в этой сфере с учетом членства в ЕС и НАТО.

Закон предусматривает разделение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил. Более того, начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему. Главнокомандующий станет самым высоким военным должностным лицом в Вооруженных силах, его будет назначать на должность и увольнять президент страны. Главнокомандующий будет подчиняться президенту и министру обороны.

Генеральный штаб становится главным органом военного управления по планированию обороны государства, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и силами обороны. Начальника Генштаба будет назначать и увольнять президент по представлению министра обороны. При этом министр обороны и его заместители планируется назначать из числа гражданских. Сейчас почти все должности в Минобороны занимают военные.

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Порошенко, Петр Алексеевич Парубий, Андрей Владимирович Турчинов, Александр Валентинович
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