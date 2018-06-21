Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рада приняла закон о начале формирования Высшего антикоррупционного суда

Международная панорама
21 июня, 15:22 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, июня. /ТАСС

Согласно документу, суд должны сформировать в течение года со дня вступления закона в силу

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Верховная рада приняла закон о начале работы над созданием на Украине Высшего антикоррупционного суда. За соответствующий документ проголосовали 265 депутатов при 226 необходимых.

Смотрите также

Госдепартамент одобрительно оценил принятие Украиной закона об Антикоррупционном суде

Порошенко внес в Раду законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда

Рада скорректирует закон об Антикоррупционном суде по требованию международных организаций

На Украине вступил в силу закон об Антикоррупционном суде

"Мы дали старт для имплементации создания Высшего антикоррупционного суда", - заявил спикер парламента Андрей Парубий.

Документ является техническим и призван обеспечить непосредственно деятельность закона о Высшем антикоррупционном суде Украины.

Согласно пояснительной записке, "предлагается создать Высший антикоррупционный суд с местонахождением в Киеве и поручить кабинету министров Украины обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его образованием и деятельностью".

Закон "О Высшем антикоррупционном суде" Рада приняла 7 июня, он вступил в силу 14 июня. Его создание являлось одним из требований МВФ для продолжения кредитования Киева. Фонд, как и другие международные спонсоры Украины, неоднократно выражал недовольство в связи с недостаточными мерами руководства страны по искоренению коррупции.

Согласно закону, суд должен быть сформирован в течение года со дня вступления его в силу. Под юрисдикцию этого суда подпадают уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности, совершенных должностными лицами, при условии, что размер причиненного ущерба составит более $32 тыс. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
2
Путин выразил Порошенко обеспокоенность ростом числа жертв обстрелов ВСУ в Донбассе
3
Сбербанк изменит свою программу лояльности
4
Три человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
5
ПФР заверил, что никто не выйдет в 2019 г. на "обычную" пенсию, если возраст будет повышен
6
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
7
Лидер Партии пенсионеров считает, что пенсионная реформа обеспечит рост пенсий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости