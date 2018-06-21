Рада приняла закон о начале формирования Высшего антикоррупционного суда

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Верховная рада приняла закон о начале работы над созданием на Украине Высшего антикоррупционного суда. За соответствующий документ проголосовали 265 депутатов при 226 необходимых.

"Мы дали старт для имплементации создания Высшего антикоррупционного суда", - заявил спикер парламента Андрей Парубий.

Документ является техническим и призван обеспечить непосредственно деятельность закона о Высшем антикоррупционном суде Украины.

Согласно пояснительной записке, "предлагается создать Высший антикоррупционный суд с местонахождением в Киеве и поручить кабинету министров Украины обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его образованием и деятельностью".

Закон "О Высшем антикоррупционном суде" Рада приняла 7 июня, он вступил в силу 14 июня. Его создание являлось одним из требований МВФ для продолжения кредитования Киева. Фонд, как и другие международные спонсоры Украины, неоднократно выражал недовольство в связи с недостаточными мерами руководства страны по искоренению коррупции.

Согласно закону, суд должен быть сформирован в течение года со дня вступления его в силу. Под юрисдикцию этого суда подпадают уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности, совершенных должностными лицами, при условии, что размер причиненного ущерба составит более $32 тыс.