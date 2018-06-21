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Генсек ООН уверен, что интересы РФ и США по Сирии совпадают

Международная панорама
21 июня, 14:04 дата обновления: 21 июня, 14:29 UTC+3

Антониу Гутерриш заявил, что готов сделать все возможное, чтобы США и Россия преодолели разногласия по этому вопросу

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Интересы Москвы и Вашингтона по сирийскому вопросу совпадают, у них нет серьезных различий. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в четверг в Международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Я глубоко убежден, что нет фундаментального противоречия со стратегической точки зрения между США и Российской Федерацией по поводу Сирии или Ближнего Востока в целом. Надежды России были в том, чтобы была единая Сирия, ведь Российская Федерация всегда имела хорошие отношения с этой страной. США тоже заинтересованы в стабильной Сирии, - уверен генсек. - В контексте общего Ближнего Востока, я считаю, что интересы двух сторон совпадают, но, к сожалению, с самого начала все пошло так, что страны вдруг обнаружили, что не напрямую, но оказались по разные стороны в этом конфликте".

Он подчеркнул, что намерен сделать все возможное, "чтобы США и Россия преодолели эти разногласия и признали, что их интересы, по сути дела, одинаковые".

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Гутерриш, Антониу
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