Генсек ООН уверен, что интересы РФ и США по Сирии совпадают

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Интересы Москвы и Вашингтона по сирийскому вопросу совпадают, у них нет серьезных различий. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в четверг в Международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Я глубоко убежден, что нет фундаментального противоречия со стратегической точки зрения между США и Российской Федерацией по поводу Сирии или Ближнего Востока в целом. Надежды России были в том, чтобы была единая Сирия, ведь Российская Федерация всегда имела хорошие отношения с этой страной. США тоже заинтересованы в стабильной Сирии, - уверен генсек. - В контексте общего Ближнего Востока, я считаю, что интересы двух сторон совпадают, но, к сожалению, с самого начала все пошло так, что страны вдруг обнаружили, что не напрямую, но оказались по разные стороны в этом конфликте".

Он подчеркнул, что намерен сделать все возможное, "чтобы США и Россия преодолели эти разногласия и признали, что их интересы, по сути дела, одинаковые".