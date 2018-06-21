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WP: власти США 14 раз меняли объяснения политики изъятия детей из семей мигрантов

Международная панорама
21 июня, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Издание отмечает, что позиция Белого дома менялась в зависимости от роста возмущения политикой "нулевой толерантности" Дональда Трампа

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ТАСС, 21 июня. Администрация президента США Дональда Трампа не менее 14 раз меняла объяснения своей политики по изъятию детей из семей мигрантов, незаконно перешедших границу с Мексикой. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post.

"По мере того, как в США росло возмущение политикой "нулевой толерантности" Трампа, в соответствии с которой из семей нелегальных мигрантов изымались дети, чиновники Белого дома даже не могли договориться между собой о том, как объяснить происходящее на южной границе", - считает колумнист издания Джей-Эм Риджер.

Как отмечает газета, первоначально представители администрации утверждали, что изъятие детей из семей нелегалов является "сдерживающим фактором". Столь жесткие меры чиновники оправдывали намерением остановить поток мигрантов через границу. Позже от этого объяснения власти отказались, найдя другую формулировку: "забирать детей требует американский закон, и Трамп вынужден ему следовать". Однако затем представители Белого дома опровергли и это утверждение, сообщив, что такого законодательного обязательства нет.

Политику "нулевой толерантности" также пытались объяснить личной инициативой нового министра юстиции страны Джеффа Сешнса. Но позже министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен отвергла эту версию, заявив, что никакой политики разделения семей на границе не существует. Затем чиновникам пришлось отрицать и это утверждение: практика изъятия детей у нелегальных мигрантов все-таки существовала.

Как отмечает газета, кульминацией взаимоисключающих утверждений стало заявление Трампа о том, что политику разлучения семей мигрантов невозможно остановить президентским указом. Однако в среду он все же подписал исполнительный указ, в соответствии с которым практика изъятия детей у нелегальных иммигрантов должна быть прекращена.

Согласно данным министерства внутренней безопасности США, в период с 19 апреля по 31 мая с родителями были разлучены почти 2 тыс. детей, что вызвало критику как со стороны политических противников президента, так и многих его однопартийцев, и даже первой леди США Меланьи Трамп.

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Миграционная политика Трампа
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