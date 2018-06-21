Генсек ООН надеется, что Россия и США договорятся о дальнейшем разоружении

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется, что Россия и США договорятся о дальнейшем разоружении. Об этом он заявил в четверг, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Мы не должны позволять системам вооружения выходить из-под человеческого контроля. А сейчас мы близки к этому, - отметил он. - Во времена холодной войны странам удавалось достигать соглашений, которые были важны для общей системы безопасности. Необходимо вернуться к этой динамике".

По его словам, в мировой политике прослеживается "беспрецедентный разрыв, который возникает на основе отсутствия общего понятия уровня безопасности". "Политический истеблишмент в целом не может ответить на этот вызов. В частности, это связано с растущим уровнем терроризма, отсутствием прогресса в экономике", - добавил Гутерриш.

Вместе с тем генсек ООН выразил надежду, что Россия и США как важные мировые игроки "найдут консенсус в вопросах дальнейшего разоружения и смогут договориться". "Со своей стороны я могу подтолкнуть государства - члены ООН к выполнению своих обязательств, - сказал он. - Надеюсь, что они [Россия и США] смогут договориться ради всех нас".