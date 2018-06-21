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Гутерриш заявил, что вопрос о расширении состава СБ ООН очень сложен

Международная панорама
21 июня, 15:05 UTC+3 МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Генеральный секретарь ООН также отметил, что до решения этой ситуации еще далеко

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Тема увеличения числа постоянных членов Совета Безопасности ООН является самым сложным вопросом намечаемой реформы, до решения пока далеко. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Самый сложный вопрос [реформы ООН] связан с постоянным членством в СБ ООН, - отметил он. - Должен признать, что мы очень далеки от той ситуации, в которой решение близко".

Гутерриш согласился с высказыванием Кофи Аннана, одного из своих предшественников на посту генерального секретаря ООН, о том, что "никакая реформа ООН невозможна без реформы Совбеза".

"Реформа СБ ООН - очень важна, - продолжил генсек. - Но надо сказать, что это - компетенция государств - членов ООН. От них зависит, как двигаться в этом направлении. В каких-то аспектах прогресс достаточно легок, и он уже был достигнут в недавнем прошлом, тогда как вопросы расширения состава Совбеза продолжают обсуждаться".

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