Мун Чжэ Ин: КНДР реализует реальные меры по полной денуклеаризации

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. КНДР реализует реальные меры по полной денуклеаризации. Об этом заявил в четверг президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на заседании Государственной думы.

Мун Чжэ Ин добавил, что для Республики Корея, КНДР и США времена войны позади, три страны идут к сотрудничеству. "На встрече глав Северной Кореи и США было объявлено о полной денуклеаризации Корейского полуострова и окончании враждебных отношений. Северная Корея предпринимает реальные меры по разоружению, закрывая [ядерные] полигоны", - сказал он.

"Мы на пути к миру и сотрудничеству. Республика Корея и США реагирует мерами снижения военного давления в отношении Севера, объявляя мораторий совместным [военным] учениям", - добавил президент.

Сотрудничество с РФ

Кроме того, по его словам, Россия, Республика Корея и КНДР уже проводят совместное изучение вопросов по реализации трехсторонних проектов в области развития железнодорожной сети, электричества и газопроводов.

"Установление мира на Корейском полуострове приведет к активизации межкорейского экономического сотрудничества и расширит трехстороннее взаимодействие с Россией, - сказал он. - Наши трехсторонние проекты в сфере железной дороги, газопровода, электричества уже [находятся] на уровне обсуждения с проведением совместных исследований".

По словам Мун Чжэ Ина, взгляды Южной Кореи и России на развитие Дальнего Востока совпадают. "У наших стран также схожие взгляды по Дальнему Востоку, - сказал он. - Усилия по достижению мира и процветанию этого региона - общая миссия, возложенная на нас гражданами наших стран".

В интервью, которое Мун Чжэ Ин дал ТАСС накануне визита в Москву, южнокорейский президент отметил, что у него и президента РФ Владимира Путина общее видение перспектив построения мира и процветания на евразийском континенте. "У господина президента [Путина] своя политика по развитию Дальневосточного региона РФ и Сибири, моя же политика нацелена на развитие сотрудничества с восточными странами, в том числе и с Россией. У этих политик много общего", - сказал он, отметив, что Россия является важным партнером для совместного развития.

Сотрудничество с Россией - краеугольный камень урегулирования на Корейском полуострове, добавил Мун Чжэ Ин. По его словам, корейский народ желает процветания как на Корейском полуострове, так и в Северо-Восточной Азии. "И сотрудничество с Россией является краеугольным камнем на пути к достижению мира на Корейском полуострове, - указал он. - Мои усилия направлены именно на это".

"Надеюсь, что я смогу донести до вас стремление Южной Кореи идти вместе с Россией, - отметил Мун Чжэ Ин. - Уверен, что наша дружба распахнет двери перед новыми возможностями в Евразии".

Президент Южной Кореи прибыл ранее в четверг в Россию с государственным визитом. Как ожидается, его переговоры с Владимиром Путиным пройдут 22 июня.