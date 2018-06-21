СМИ: Меркель призвала к принятию мер по сдерживанию агрессивной политики Ирана

ТАСС, 21 июня. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в четверг в Аммане "о необходимости принятия контрмер против агрессивных тенденций в политике Ирана на Ближнем Востоке". Как сообщила телестанция Al Hadath, немецкий канцлер сделала это заявление во время переговоров с королем Иордании Абдаллой II.

"В Евросоюзе обеспокоены иранской программой разработки баллистических ракет, - сказала Меркель. - По этому вопросу необходимо принятие срочного решения, учитывая иранское присутствие в Сирии и роль Тегерана в войне в Йемене". По ее словам, "у Евросоюза вызывает тревогу военная активность Ирана у границ Иордании и Израиля, которая несет угрозу безопасности".

15 июня Хашимитское Королевство отозвало своего посла из Тегерана. По информации телеканала, это решение было принято Амманом в связи с проводимой Ираном "политикой вмешательства во внутренние дела государств Ближнего Востока".

По сведениям агентства Petra, в ходе беседы с Меркель иорданский король заострил внимание на вопросах арабо-израильского урегулирования. Абдалла II отметил, что "без создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме невозможно добиться установления мира в регионе".

"Мы придаем исключительную важность визиту канцлера Ангелы Меркель, учитывая, что Иорданию и Германию связывают отношения стратегического партнерства", - заявил Абдалла II. По его словам, в Иордании высоко ценят постоянную поддержку, которую оказывает Германия, в частности проектам в области образования и развития водных ресурсов.

Как ранее сообщила пресс-служба правительства Германии, ФРГ предоставит Иордании кредит на сумму $100 млн на реализацию реформ по линии Международного валютного фонда. Эти средства предназначены на покрытие финансовых обязательств Аммана перед Всемирным банком.