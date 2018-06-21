Курц призвал ЕС гарантировать безопасность внешних границ для свободной Европы

ТАСС, 21 июня. Европейский союз должен обеспечить безопасность своих внешних границ, чтобы Европа смогла продолжить существование без внутренних барьеров. Об этом заявил в четверг канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам встречи с премьер-министрами стран Вишеградской группы (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия) в Будапеште.

По словам политика, Австрия перед началом председательства в Совете ЕС с 1 июля проводит переговоры со всеми странами-членами ЕС для лучшего понимания позиций партнеров внутри сообщества. "Во время председательства мы будем уделять внимание теме безопасности и хотим работать над созданием ЕС, способного защищать. То есть сфокусируемся на политике безопасности и обороне, на борьбе с нелегальной миграцией. Думаю, что нам не нужно больше продолжать спор о распределении [беженцев], а подумать над тем, чтобы вместе защитить нашу внешнюю границу", - сказал Курц на пресс-конференции.

"Если мы в ЕС сможем гарантировать надежную внешнюю границу, тогда наша цель - Европа без внутренних границ - может остаться реальностью", - подчеркнул австрийский канцлер.

Кроме того, Курц в очередной раз призвал усилить агентство Frontex не только новыми сотрудниками, но и новыми полномочиями. "Frontex должен бороться с нелегальными перевозчиками в третьих странах и не позволять лодкам отправляться в Европу, - добавил он. - Вместе с тем нам надо развивать оказание помощи на местах, потому что только такая помощь позволит нам оказать поддержку тем, кто в ней нуждается: женщинам, детям, больным и пожилым людям".