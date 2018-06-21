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Курц призвал ЕС гарантировать безопасность внешних границ для свободной Европы

Международная панорама
21 июня, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Канцлер Австрии считает необходимым сфокусироваться на политике безопасности и обороне, а также на борьбе с нелегальной миграцией

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ТАСС, 21 июня. Европейский союз должен обеспечить безопасность своих внешних границ, чтобы Европа смогла продолжить существование без внутренних барьеров. Об этом заявил в четверг канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам встречи с премьер-министрами стран Вишеградской группы (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия) в Будапеште.

По словам политика, Австрия перед началом председательства в Совете ЕС с 1 июля проводит переговоры со всеми странами-членами ЕС для лучшего понимания позиций партнеров внутри сообщества. "Во время председательства мы будем уделять внимание теме безопасности и хотим работать над созданием ЕС, способного защищать. То есть сфокусируемся на политике безопасности и обороне, на борьбе с нелегальной миграцией. Думаю, что нам не нужно больше продолжать спор о распределении [беженцев], а подумать над тем, чтобы вместе защитить нашу внешнюю границу", - сказал Курц на пресс-конференции.

"Если мы в ЕС сможем гарантировать надежную внешнюю границу, тогда наша цель - Европа без внутренних границ - может остаться реальностью", - подчеркнул австрийский канцлер.

Кроме того, Курц в очередной раз призвал усилить агентство Frontex не только новыми сотрудниками, но и новыми полномочиями. "Frontex должен бороться с нелегальными перевозчиками в третьих странах и не позволять лодкам отправляться в Европу, - добавил он. - Вместе с тем нам надо развивать оказание помощи на местах, потому что только такая помощь позволит нам оказать поддержку тем, кто в ней нуждается: женщинам, детям, больным и пожилым людям".

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Персоны
Курц, Себастьян
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Чехия Польша Венгрия Австрия Словакия
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