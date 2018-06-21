Парламент Латвии утвердил запрет на обучение на русском в частных вузах и колледжах страны

РИГА, 21 июня. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии в четверг на заседании в третьем (окончательном) чтении утвердил запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах страны, который будет введен уже с начала 2019 года. За соответствующие поправки к закону о высшем образовании, разработанные министерством образования и науки страны, проголосовали 57 депутатов из 100.

Согласно поправкам, частные вузы и колледжи наряду с государственными должны будут реализовывать программы обучения только на латышском языке или на одном из других официальных языков ЕС, к которым русский не относится. "В отдельных случаях предусмотрены исключения. На официальных языках ЕС можно будет осуществлять программы обучения, которые осваивают иностранные студенты, которые учатся в Латвии, и программы обучения, которые осуществляются в рамках сотрудничества, предусмотренного в международных договорах и программах ЕС", - указывает пресс-служба Сейма.

"На иностранном языке может осуществляться не более одной пятой от объема кредитных пунктов программы обучения. На иностранном языке также можно будет осваивать программы, осуществление которых на конкретном иностранном языке необходимо для достижения цели обучения - языковые и культурные программы", - отмечают в законодательном органе.

Как ранее пояснили в минобрнауке, эти поправки коснутся порядка 7,5% студентов, которые сейчас учатся в Латвии по программам, осуществляемым на русском языке. При этом тем студентам, которые учатся в частных вузах на русском, дадут возможность доучиться. С 1 января будущего года прием новых студентов на такие программы будет запрещен.

Минобрнауки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, парламент в трех чтениях утвердил, а президент подписал реформу, по итогам которой школы нацменьшинств перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы начнется с начала будущего учебного года, а завершится - к 1 сентября 2021 года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ уже провели множество массовых митингов и шествий в знак протеста против реформы. На сайтах общественных инициатив собирают подписи против этих планов.