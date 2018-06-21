Экс-советник Трампа Стоун не исключил, что Мюллер выдвинет против него обвинения

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Экс-советник президента США Дональда Трампа в период его предвыборной гонки Роджер Стоун не исключает, что специальный прокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы, выдвинет против него обвинения. Стоун рассказал об этом в интервью газете The Hill.

"Я понимаю, что такая возможность есть", - ответил он на соответствующий вопрос. Кроме того, он рассказал, что после начала расследования Мюллера Трамп перестал поддерживать с ним контакт из-за рисков для его президентства. "Я уверен, что его юристы советовали ему это до тех пор, пока вся история вокруг российского сговора не уляжется. Уверен, его юрисконсульты рекомендовали ему не контактировать со мной", - отметил он.

Как сообщила в воскресенье газета The Washington Post, Стоун и другой сотрудник избирательного штаба Майкл Капуто отвергли в 2016 году предложение предоставить компромат на экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Об инциденте изданию рассказал сам Стоун: по его словам, в мае 2016 года он встретился с неким Генри Гринбергом, который носил бейсболку с предвыборным лозунгом Трампа и говорил с явным русским акцентом. Тот предложил поделиться всей имеющейся у него информацией о Клинтон со штабом республиканца за $2 млн, однако Стоун ответил отказом.

Как отмечает газета со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы, Гринберг на самом деле был русским, который работал информатором ФБР. Согласно данным по этому человеку, он в том числе использовал имя Генри Окнянский, под которым получал въездные документы в США. Достоверной информации о том, что в период предвыборной гонки он официально работал на ФБР нет, в ряде судебных документов Гринберг утверждал, что прекратил сотрудничество с ведомством с 2013 года.