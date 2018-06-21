Болтон отправится в Москву для обсуждения потенциальной встречи Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 25-27 июня направится в Лондон и Рим, где обсудит с представителями властей Великобритании и Италии вопросы национальной безопасности, после чего отправится в Москву для проведения там консультаций по поводу потенциальной встречи американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом сообщил в четверг официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Гарретт Марки в своем Twitter.

"25-27 июня помощник по национальной безопасности Джон Болтон встретится с союзниками США в Лондоне и Риме для обсуждения вопросов национальной безопасности, а также отправится в Москву для обсуждения потенциальной встречи между президентами Трампом и Путиным", - написал он.

On June 25-27, U.S. National Security Advisor John Bolton will meet with U.S. allies in London and Rome to discuss national security issues, and travel to Moscow to discuss a potential meeting between Presidents Trump and Putin. — Garrett Marquis (@GMarquis45) 21 июня 2018 г.

20 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, главам внешнеполитических ведомств США и РФ по итогам этой беседы было дано поручение проработать вопрос о встрече лидеров. При этом 4 июня помощник российского лидера Юрий Ушаков указал, что конкретная подготовка саммита пока не ведется.

Российский президент 10 июня подтвердил, что готов встретиться с Трампом, как только к этому будут готовы США.