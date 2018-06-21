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Болтон отправится в Москву для обсуждения потенциальной встречи Путина и Трампа

Международная панорама
21 июня, 17:38 UTC+3

Помощник президента США по нацбезопасности намерен сначала посетить Лондон и Рим

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 25-27 июня направится в Лондон и Рим, где обсудит с представителями властей Великобритании и Италии вопросы национальной безопасности, после чего отправится в Москву для проведения там консультаций по поводу потенциальной встречи американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

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Об этом сообщил в четверг официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Гарретт Марки в своем Twitter.

"25-27 июня помощник по национальной безопасности Джон Болтон встретится с союзниками США в Лондоне и Риме для обсуждения вопросов национальной безопасности, а также отправится в Москву для обсуждения потенциальной встречи между президентами Трампом и Путиным", - написал он.

20 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, главам внешнеполитических ведомств США и РФ по итогам этой беседы было дано поручение проработать вопрос о встрече лидеров. При этом 4 июня помощник российского лидера Юрий Ушаков указал, что конкретная подготовка саммита пока не ведется.

Российский президент 10 июня подтвердил, что готов встретиться с Трампом, как только к этому будут готовы США.

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Персоны
Болтон, Джон Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
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