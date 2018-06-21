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В США заявили, что РФ и КНР все еще пытаются вмешаться в политические процессы в стране

Международная панорама
21 июня, 18:28 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, июня. /ТАСС

Властям штатов рекомендуется принимать приоритетные меры по защите машин для голосования

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ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Россия и Китай не оставляют попыток повлиять выгодным для себя образом на политические процессы в США. С таким заявлением выступила в четверг министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен.

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По мнению министра, потенциальная угроза намеченным на ноябрь этого года промежуточным выборам в Конгресс США "является по меньшей мере двойной". "Речь, во-первых, идет о хакерских атаках на системы или на какие-то составные части нашей критически важной инфраструктуры, относящейся к проведению выборов", - заявила Нильсен, выступая на конференции по вопросам национальной безопасности. Как отметила министр, ответственность за отражение таких кибератак будут нести прежде всего местные власти, поскольку организация голосований - это прерогатива руководства штатов, а не федерального правительства США. Однако министерство внутренней безопасности активно пытается помогать органам власти на местах решить технические вопросы, связанные с этой проблемой, заверила Нильсен.

"Меня постоянно спрашивают: "Пытаются ли россияне и сегодня осуществлять хакерские атаки? - продолжала министр. - Это неверный вопрос". "Мне кажется, вопрос заключается в том, имеются ли у них способности делать это, и ответ, - конечно, да. <...> Если у них есть способности, то нам следует исходить из того, что таковыми попытаются воспользоваться, а также гарантировать наличие у нас устойчивых и резервных систем", - полагает Нильсен.

По ее словам, в такой ситуации властям штатов первоочередно необходимо принимать меры по защите машин для голосования, чтобы итоги выборов не ставились под сомнение.

"Вторая часть [вопроса] - это иностранное влияние. Как же они активны!" - сказала министр, отвечая на вопрос о якобы имеющем место вмешательстве России и КНР в избирательный процесс. На просьбу уточнить, ведут ли крупные государства вроде России и Китая кампании дезинформации, ориентированные на американских избирателей, Нильсен ответила: "Абсолютно".

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