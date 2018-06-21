Адвокат: суд по делу Януковича боится новых свидетельств по событиям на "майдане"

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева отказывается заслушать новых свидетелей по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, так как опасается получить новые данные о причастности ряда действующих политиков к организации стрельбы по людям на площади Независимости в Киеве в феврале 2014 года. Об этом в четверг заявил в беседе с журналистами адвокат Виталий Сердюк, защищающий интересы Януковича.

"Некоторые из этих свидетелей готовы предоставить новую информацию по снайперам на "майдане" в феврале 2014 года и причастности ряда действующих политиков к организации стрельбы по людям", - сказал Сердюк.

По его словам, в частности, бывший депутат Верховной рады Андрей Артеменко готов дать показания украинскому суду о том, как "были выявлены места нахождения снайперов на "майдане" и как снайперы были задержаны". "Артеменко также намерен представить суду информацию о прямой причастности [депутата Рады Сергей] Пашинского и [спикера Рады Андрея] Парубия к формированию соответствующих снайперских групп", - добавил адвокат.

Адвокат также заявил, что суд старается не принимать во внимание факты давления со стороны Генпрокуратуры на таких свидетелей, как экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр юстиции Александр Лавринович и народный депутат Вадим Новинский. По словам Сердюка, все трое ранее заявили о том, что Генпрокуратура пыталась их шантажировать с целью сбора ложных показаний по делу Януковича.

Суд торопится

Адвокаты Януковича на прошлом заседании заявили о намерении допросить новых свидетелей, но судья подчеркнул, что "стадия добавления свидетелей уже окончена". Защита сочла это нарушением законодательства, так как согласно Уголовно-процессуальному кодексу ходатайства о допросах должны рассматриваться даже во время дебатов. Однако суд не принял во внимание аргументы защиты.

Ранее суд также отказал защите бывшего президента, которая ходатайствовала о предоставлении пяти месяцев на подготовку дебатов. Суд назначил дебаты на 30 и 31 июля.

В рамках этого дела Януковичу предъявлены обвинения по статьям "Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины", "Пособничество в ведении агрессивной войны". Сторона обвинения заявляла, что намерена требовать для бывшего президента пожизненного заключения.