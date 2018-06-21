Пентагон: РФ и КНР пытаются как минимум достичь паритета с США в военной сфере

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Пентагон исходит из того, что Россия и Китай стремятся как минимум достичь технологического паритета с США в военной сфере, и Вашингтон намерен реагировать на это в том числе асимметричными методами.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Селва, выступая в четверг на конференции по вопросам стратегической конкуренции на мировой арене.

Семинар был организован неправительственным Центром за новую американскую безопасность.

"Одно из предположений заключается в том, что мы (США - прим. ТАСС) в действительности не реагируем на их (России и Китая) амбиции. Но из нашей Стратегии национальной обороны и Национальной военной стратегии совершенно ясно, что мы намерены реагировать на то, что видим в связи с усилением желания и амбиций России и Китая достичь по меньшей мере технического паритета, если не технологического превосходства", - подчеркнул Селва.

При этом он подтвердил, что, по мнению американского министерства обороны, Китай ставит своей целью достичь технологического военного паритета с США "в начале 2020 годов, а превосходства - в начале 2030-х".