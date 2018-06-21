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СМИ: Турция получила первые американские истребители F-35

Международная панорама
21 июня, 19:03 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 21, июня. /ТАСС

Официальная церемония передачи самолетов проходит в городе Форт-Уэрт в Техасе

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F-35

F-35

© EPA/TRACEY NEARMY

АНКАРА, 21 июня. /ТАСС/. Турция получила в четверг два первых американских истребителя пятого поколения F-35. Об этом сообщает газета Sabah.

По ее данным, официальная церемония передачи истребителей проходит в городе Форт-Уэрт в Техасе. По ее окончании два новых истребителя будут направлены на базу ВВС Люк в штате Аризона, где будет проходить обучение турецких летчиков. Ожидается, что всего Анкара получит более 100 самолетов F-35.

Во вторник Сенат Конгресса США принял версию законопроекта о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, согласно которому министр обороны лишается возможности одобрить поставку Турции американских вооружений, в том числе и истребителей F-35, из-за покупки Турцией российских ЗРС С-400. При этом ранее сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что первые самолеты F-35 будут доставлены в Турцию в 2020 году по окончании периода обучения летчиков и технического персонала.

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