Мэй: Великобритания выступает за поддержание конструктивного диалога между НАТО и Россией

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Великобритания выступает за поддержание регулярного и конструктивного диалога между НАТО и Россией. Об этом в четверг заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй на совместной пресс- конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Лондоне.

"Мы продолжим находиться в передних рядах тех, кто выступает против злонамеренной деятельности России и нарушения международной системы, основанной на нормах права. Мы остаемся приверженными подходу НАТО к сдерживанию и обороне, подкрепленному регулярным и конструктивным диалогом с Россией", - сказала она.

При этом британский премьер, не предъявив никаких доказательств, в очередной раз обвинила Россию "в использовании запрещенного нервно-паралитического вещества в Солсбери", поблагодарив генсека НАТО и членов альянса за оказанную поддержку.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Главный врач окружной больницы Солсбери Кара Чарльз-Баркс 18 мая сообщила, что Сергей Скрипаль был выписан из лечебного учреждения. О выписке его дочери Юлии стало известно 10 апреля.