Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Палестина официально присоединилась к ОЗХО

Международная панорама
21 июня, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Общее число участников Конвенции теперь составляет 193

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 июня. Палестина стала новым членом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на официальном сайте организации.

"Государство Палестина передала ратификационные документы о присоединении генсеку ООН [Антониу Гутерришу] 17 мая 2018 года, и Конвенция [по запрещению химического оружия] начала действовать для нее 16 июня 2018 года", - отмечается в сообщении.

Общее число участников Конвенции с учетом нового члена теперь составляет 193.

Конвенция о запрещении химического оружия вступила в силу 29 апреля 1997 года. Для обеспечения ее практического выполнения была создана Организация по запрещению химического оружия со штаб-квартирой в Гааге. Конвенция стала первым действующим многосторонним договором, запрещающим целый вид оружия массового уничтожения. Согласно документу, каждое государство - участник обязуется не разрабатывать, не приобретать, не накапливать и не сохранять химоружие, а также избавиться от всех имеющихся запасов и демонтировать или приспособить под другие нужды инфраструктуру для производства отравляющих веществ.

Вне рамок соглашения на данный момент находятся Египет, КНДР, Южный Судан и Израиль.

В 2012 году Палестина добилась получения статуса государства - наблюдателя в системе ООН. Это позволило ей присоединиться к ряду международных документов, в том числе Римскому статуту (основополагающий документ Международного уголовного суда) и Конвенции о запрещении химоружия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гутерриш, Антониу
Страны
КНДР Египет Израиль Палестина Южный Судан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
2
Первый канал объяснил отсутствие в сетке программы Познера с Эдуардом Лимоновым
3
Мэрия Москвы не согласовала митинги против повышения пенсионного возраста
4
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
5
Путин выразил Порошенко обеспокоенность ростом числа жертв обстрелов ВСУ в Донбассе
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Сбербанк изменит свою программу лояльности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости