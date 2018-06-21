Палестина официально присоединилась к ОЗХО

ТАСС, 21 июня. Палестина стала новым членом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на официальном сайте организации.

"Государство Палестина передала ратификационные документы о присоединении генсеку ООН [Антониу Гутерришу] 17 мая 2018 года, и Конвенция [по запрещению химического оружия] начала действовать для нее 16 июня 2018 года", - отмечается в сообщении.

Общее число участников Конвенции с учетом нового члена теперь составляет 193.

Конвенция о запрещении химического оружия вступила в силу 29 апреля 1997 года. Для обеспечения ее практического выполнения была создана Организация по запрещению химического оружия со штаб-квартирой в Гааге. Конвенция стала первым действующим многосторонним договором, запрещающим целый вид оружия массового уничтожения. Согласно документу, каждое государство - участник обязуется не разрабатывать, не приобретать, не накапливать и не сохранять химоружие, а также избавиться от всех имеющихся запасов и демонтировать или приспособить под другие нужды инфраструктуру для производства отравляющих веществ.

Вне рамок соглашения на данный момент находятся Египет, КНДР, Южный Судан и Израиль.

В 2012 году Палестина добилась получения статуса государства - наблюдателя в системе ООН. Это позволило ей присоединиться к ряду международных документов, в том числе Римскому статуту (основополагающий документ Международного уголовного суда) и Конвенции о запрещении химоружия.