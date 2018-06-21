СМИ: Порошенко заподозрили в отмывании денег на Британских Виргинских островах

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов открыло дело в отношении президента Украины Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова по подозрению в отмывании денег. Об этом заявила в четверг журналист украинского издания "Следствие. Инфо" Анна Бабинец.

"Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов возбудило дело по компании Порошенко и также по компании, связанной с Трухановым. Они начали свое расследование. Из формулировки, которую мы увидели в переписке, речь шла о подозрении в отмывании денег", - приводит издание "Громадське" слова журналиста, которая также была автором громкого офшорного дела "Панамские документы".

Бабинец отметила, что она запросила комментарий у администрации президента, однако там заявили, что не осведомлены об открытии этого дела.

Ранее украинское издание "Страна" опубликовало частное расследование, согласно которому в Испании Порошенко через цепочку фирм приобрел большое количество объектов недвижимости. Журналисты издания побывали на одной из вилл в маленьком городке Аталайя Исдабе на юге Испании и назвали ее "сердцем испанской империи" Порошенко. Двухэтажный дом площадью 1 тыс. 254 кв. м с бассейном не указан в официальной декларации Порошенко, однако журналисты приписали этот объект ему на основании того, что недвижимость была приобретена через компании, где фигурировало имя главы украинского государства.