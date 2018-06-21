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Президент Бразилии пообещал не закрывать границу для мигрантов из Венесуэлы

Международная панорама
21 июня, 20:10 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 21, июня. /ТАСС

Глава государства побывал в одном из убежищ, открытых для приема беженцев

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 июня. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер сообщил, что не намерен закрывать границу с Венесуэлой из-за притока мигрантов из этой южноамериканской страны. Соответствующее заявление он сделал в четверг во время посещения города Боа-Виста, расположенного в бразильском приграничном штате Рорайма.

"Нельзя закрывать границу. Это было бы неподходящим шагом. Мы сейчас собираемся проинспектировать центр, который занимается именно распределением венесуэльских иммигрантов. Мы понимаем, что закрывать границу нельзя, но и не можем оставить Боа-Висту и весь штат без помощи", - цитирует Темера на своем сайте телеканал Globo.

Глава государства побывал в одном из убежищ, открытых для приема мигрантов из Венесуэлы в Боа-Висте, и пообщался как с выходцами из соседней страны, так и с персоналом учреждения. Несколькими часами ранее правительство Бразилии выпустило социальный видеоролик, объясняющий позицию властей по поводу приема венесуэльцев. "Это вопрос выживания, а не предпочтений. Правительство принимает этих людей, потому что у них нет другого выбора: или они уедут в другую страну, или умрут", - говорится в этом материале, опубликованном администрацией бразильского президента в соцсетях.

В апреле власти штата Рорайма обратились в Федеральный верховный суд страны, чтобы добиться закрытия границы с Венесуэлой. Губернатор региона Суэли Кампос аргументировала такой шаг наплывом мигрантов.

Тяжелое положение в стране, сохраняющееся на протяжении последних лет, вынуждает многих венесуэльцев эмигрировать. К настоящему времени только в муниципалитете Боа-Виста насчитывается уже порядка 40 тыс. мигрантов - около 10% от общего числа жителей. В декабре 2017 года власти региона из-за резкого увеличения притока венесуэльцев объявили режим чрезвычайного положения.

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