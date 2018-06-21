Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек НАТО уверен, что альянс преодолеет существующие разногласия

Международная панорама
21 июня, 20:23 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 21, июня. /ТАСС

Йенс Столтенберг добавил, что основная цель членов НАТО - "защищать друг друга"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Североатлантический альянс сможет преодолеть разногласия, которые в настоящее время существуют между его членами. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй.

"Я уверен в том, что мы сможем преодолеть разногласия, которые есть между нами", - сказал Столтенберг.

"У нас были серьезные разногласия в 1950-х годах или, когда Франция вышла из командной структуры в 1960-х годах, и НАТО пришлось переместить штаб-квартиру из Парижа в Брюссель, или во время войны в Ираке, - напомнил генсек альянса. - Это не новость, что между союзниками по НАТО есть разногласия. Но мы каждый раз видим, что мы способны преодолевать эти разногласия, продолжать быть едиными вокруг нашей основной цели - защищать друг друга".

Столтенберг также заявил о том, что разные точки зрения, которых в последнее время придерживаются США и члены альянса по различным вопросам, не влияют на уровень общего взаимодействия. Ранее в четверг сам генсек НАТО рассказал, что такими камнями преткновения в отношениях Вашингтона и Брюсселя являются "торговля, климатические изменения и сделка по иранской ядерной программе".

"Мы видим, что после того, как Соединенные Штаты увеличили свое военное присутствие в Европе по завершении холодной войны, сейчас США и Канада возвращаются, направляя больше войск, больше вооружения, проводя больше учений. С того момента, как Дональд Трамп занял свой пост [президента США], финансирование американского присутствия в Европе увеличилось на 40%", - обратил внимание Столтенберг.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд Столтенберг, Йенс
Страны
США Ирак Иран Канада Франция Бельгия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
2
Первый канал объяснил отсутствие в сетке программы Познера с Эдуардом Лимоновым
3
Мэрия Москвы не согласовала митинги против повышения пенсионного возраста
4
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
5
Путин выразил Порошенко обеспокоенность ростом числа жертв обстрелов ВСУ в Донбассе
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Сбербанк изменит свою программу лояльности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости