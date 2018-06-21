Генсек НАТО уверен, что альянс преодолеет существующие разногласия

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Североатлантический альянс сможет преодолеть разногласия, которые в настоящее время существуют между его членами. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй.

"Я уверен в том, что мы сможем преодолеть разногласия, которые есть между нами", - сказал Столтенберг.

"У нас были серьезные разногласия в 1950-х годах или, когда Франция вышла из командной структуры в 1960-х годах, и НАТО пришлось переместить штаб-квартиру из Парижа в Брюссель, или во время войны в Ираке, - напомнил генсек альянса. - Это не новость, что между союзниками по НАТО есть разногласия. Но мы каждый раз видим, что мы способны преодолевать эти разногласия, продолжать быть едиными вокруг нашей основной цели - защищать друг друга".

Столтенберг также заявил о том, что разные точки зрения, которых в последнее время придерживаются США и члены альянса по различным вопросам, не влияют на уровень общего взаимодействия. Ранее в четверг сам генсек НАТО рассказал, что такими камнями преткновения в отношениях Вашингтона и Брюсселя являются "торговля, климатические изменения и сделка по иранской ядерной программе".

"Мы видим, что после того, как Соединенные Штаты увеличили свое военное присутствие в Европе по завершении холодной войны, сейчас США и Канада возвращаются, направляя больше войск, больше вооружения, проводя больше учений. С того момента, как Дональд Трамп занял свой пост [президента США], финансирование американского присутствия в Европе увеличилось на 40%", - обратил внимание Столтенберг.