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CNN: США боятся, что Россия через Турцию получит информацию о новейших истребителях F-35

Международная панорама
21 июня, 20:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, июня. /ТАСС

Как передает телеканал, обеспокоенность американской стороны связана с тем, что Анкара собирается купить у Москвы зенитные ракетные системы С-400

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НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Американские военные опасаются, что Россия может получить техническую информацию об истребителях пятого поколения F-35, которые США начали передать Турции. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

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По словам его источников из числа официальных лиц в министерстве обороны США, обеспокоенность американской стороны связана с тем, что Турция собирается приобрести у России зенитные ракетные системы С-400. Как полагает Пентагон, когда С-400 будут интегрированы в систему ПВО Турции, РФ якобы сможет собирать сведения, в том числе о технических характеристиках F-35.

"Опасения состоят в том, что F-35 - это самый современный самолет, самый современный самолет НАТО, а Турция предпринимает шаги в направлении приобретения С-400, это позволит россиянам получить информацию о том, как лучше всего атаковать истребители F-35", - считает сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен. "Это просто сумасшествие - давать россиянам возможность получить информацию о характеристиках F-35 и позволять им выявить любые уязвимости и воспользоваться ими", - добавил он.

Как отмечает телеканал, Ван Холлен является одним из авторов новой инициативы с целью не допущения передачи американской стороной F-35 Турции. Ван Холлен и группа других сенаторов от обеих партий, в частности, пытаются запретить Госдепартаменту расходовать средства на отправку истребителей в Турцию, пока не будут получены гарантии, что Анкара отказалась от приобретения С-400.

Ранее в четверг в техасском городе Форт-Уэрт состоялась церемония, посвященная передаче Турции двух первых истребителей F-35, трансляцию вела компания-производитель самолетов Lockheed Martin. По данным Пентагона, два истребителя, вскоре будут направлены на базу ВВС Люк в штате Аризона, где будут проходить обучение турецкие летчики и технические специалисты. По сведениям CNN, программа продлится от года до двух лет. Анкара заявляла о намерениях приобрести более 100 истребителей F-35.

F-35 является малозаметным многофункциональным истребителем-бомбардировщиком пятого поколения, разработанным в рамках программы JSF (Joint Strike Fighter, Единый ударный истребитель). Мелкосерийное производство началось в 2006 году, и к настоящему времени произведено 300 единиц, которые переданы ВВС США, Великобритании, Израиля, Италии, Норвегии, Нидерландов, Австралии, Японии.

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